Basket - NBA : Les Lakers préparent un gros coup pour épauler LeBron James !

Publié le 11 mars 2021 à 16h35 par A.M.

En quête d'un intérieur, les Lakers pourraient bien être à l'affût pour Andre Drummond et LaMarcus Aldridge, ce qui représenterait un très gros coup.

De nouveau engagé dans la course au titre, les Lakers doivent toutefois faire face à la blessure d'Anthony Davis et ne possèdent pas un second intérieur qui pèse autant. Dans cette optique, la franchise californienne pourrait profiter de la période de trade pour se positionner sur un big man capable de scorer et prendre des rebonds. C'est ainsi que deux noms circulent du côté de L.A. : Andre Drummond et LaMarcus Aldridge.

Un gros intérieur ciblé par les Lakers ?