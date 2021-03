Basket

Basket - NBA : LeBron James évoque son rêve pour son après-carrière !

Publié le 17 mars 2021 à 9h35 par Th.B.

Ayant tout juste eu des parts chez les Boston Red Sox via le groupe à la tête du club de Liverpool entre autres, LeBron James n’a pas caché ses intentions de gérer une franchise de NBA à l’avenir.

Via le Fenway Sports Group, société qui est notamment à la tête du club de football de Liverpool, LeBron James est devenu l’un des propriétaires des Boston Red Sox, franchise de baseball. À l’instar de Michael Jordan, propriétaire des Charlotte Hornets, King James aimerait continuer de poser les bases de son héritage qu’il laissera au basket américain en préparant son après-carrière de joueur professionnel. Les Red Sox est la première étape avant de réaliser son rêve, avoir une franchise NBA.

« Mon but est de posséder une franchise NBA »