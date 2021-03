Basket

Basket - NBA : LeBron James et Stephen Curry bientôt réunis ?

Publié le 16 mars 2021 à 13h35 par Th.B. mis à jour le 16 mars 2021 à 13h36

Invité à s’exprimer sur le plateau de The Jump d’ESPN, Kendrick Perkins s’est imaginé un duo Stephen Curry - LeBron James aux Los Angeles Lakers.

« J’ai enfin eu la chance de partager le terrain avec Stephen Curry ! Il était temps et j’ai aimé chaque seconde passée avec lui ! » . À la suite du All-Star week-end qui s’était ponctué par le traditionnel All-Star game, LeBron James diffusait ce message sur Twitter . En effet, pour la première fois de ses 17 apparitions au NBA All-Star, King James a évolué dans la même équipe que Stephen Curry, meneur de jeu des Golden State Warriors. Inutile de souligner le fait que James était plutôt heureux de pouvoir avoir cette possibilité. Et d’après Kendrick Perkins, il se pourrait bien que le Splash Brother puisse devenir son coéquipier à l’avenir chez les Los Angeles Lakers.

« On a vu les sourires, la joie qu’il y avait entre ces deux-là »