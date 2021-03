Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Rudy Gobert après les Warriors !

Publié le 15 mars 2021 à 17h35 par La rédaction

Ce dimanche, les Utah Jazz se sont inclinés sur le parquet des Golden State Warriors (131-119). Après la rencontre, Rudy Gobert a poussé un coup de gueule, incitant ses coéquipiers à se remettre très rapidement en question.

Malgré la grande forme des Utah Jazz cette saison, la franchise n’est pas invincible pour autant. Les hommes de Quin Snyder se sont inclinés sur le parquet des Golden State Warriors ce dimanche (131-119). Rudy Gobert et ses coéquipiers n’ont rien pu faire face à la grande efficacité de Stephen Curry (32 points, 9 passes décisives). La défaite des Jazz a très naturellement provoqué la colère du pivot français, qui n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule après la rencontre.

« On doit tous se regarder dans le miroir et chercher ce qu’on doit faire de plus individuellement, et s’assurer que ça s’inscrit dans notre projet collectif. »