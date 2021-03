Basket - NBA : Le mea culpa d’Evan Fournier après les Knicks !

Basket

Au terme d’un match très serré, l’Orlando Magic s’est incliné face aux New-York Knicks (94-93). Auteur d’une grossière erreur qui a coûté la victoire à son équipe, Evan Fournier a pris ses responsabilités et a fait son mea culpa.

La victoire était à portée de mains pour le Magic d’Orlando face aux New-York Knicks ce vendredi. Mais finalement, ce sont les Knicks qui se sont imposés sur le fil (94-93). La faute sûrement d’Evan Fournier. Pourtant auteur d’un match assez convaincant (23 points, 4 passes décisives, 1 rebond), le Français lit mal une action de jeu à 10 secondes de la fin du match. Résultat : le numéro 10 du Magic voit son ballon être intercepté par Reggie Bullock qui coupe la dernière action et vient mettre un terme à la rencontre. Furieux, Evan Fournier en jettera même son maillot au sol. Mais une fois calmé et devant les journalistes, le Français a tenu à s’excuser.

En conférence de presse, dans des propos relayés par Basketusa.com , Evan Fournier a affirmé qu’il était le seul fautif de l’action qui a sîrement coûté la victoire au Orlando Magic : « Je vais féliciter Reggie car il a dévié le ballon. Mais en fait, j’ai juste été naïf. J’ai fait une erreur de rookie. Sur les deux dernières actions, ils m’avaient pris à deux sur le pick-and-roll. Je l’avais anticipé, mais j’ai fait une erreur. Au lieu de lire le jeu, j’ai mal anticipé. C’est vraiment de ma faute. »

"It's just me being naive. I made a rookie mistake," @EvanFourmizz.Fournier said he should've read the final play instead of anticipating it and said he felt good being back on the court tonight. #MagicTogether pic.twitter.com/iiTJ4WpggO