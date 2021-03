Basket

Basket - NBA : Evan Fournier tape du poing sur la table pour son avenir !

Publié le 17 mars 2021 à 11h35 par Th.B. mis à jour le 17 mars 2021 à 11h36

Au coeur des rumeurs de trade avant la deadline du 25 mars, Evan Fournier a demandé du calme sur son compte Twitter.

Se trouvant dans l’ultime année de son contrat au Orlando Magic, Evan Fournier pourrait faire partie d’un trade avant la deadline fixée au 25 mars. Le front office du Magic serait réticent à l’idée de laisser filer libre le deuxième meilleur marqueur de la franchise floridienne et pourrait en tirer une contrepartie dans un trade bien senti avant la fin du mois. Une opération avec les New York Knicks serait une possibilité selon les derniers bruits de couloir de The Athletic , ou encore les Milwaukee Bucks et les Golden State Warriors. Mardi, Trashtalk a fait un point sur l’avenir de l’international français.

« Mais les gars, vous allez me laisser tranquille mdr »

Voyant la presse américaine et française ne pas arrêter de parler de sa situation contractuelle et d’un éventuel trade, Evan Fournier est monté au créneau sur son compte Twitter . « Mais les gars, vous allez me laisser tranquille mdr (ndlr mort de rire) ». Un message publié sur le ton de l’humour, mais qui en dit long sur la volonté de « Fourmizz » : du calme et de la sérénité pour qu’il puisse se concentrer sur son basket.