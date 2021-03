Basket

Basket - NBA : LeBron James, Antetokounmpo… Wade pimente la course au MVP !

Publié le 16 mars 2021 à 15h35 par Th.B.

Portant le Miami Heat sur ses épaules accompagné de son lieutenant Bam Adebayo depuis le début de saison régulière, Jimmy Butler commencerait à avoir son mot à dire pour le titre de MVP selon Dwyane Wade.

Ancienne gloire du Miami Heat, Dwyane Wade a eu une longue et fructueuse carrière au cours de laquelle il a pu jouer aux côtés de grands talents. Membre du Big 3 de Miami avec Chris Bosh et LeBron James, Dwyane Wade s’est aussi fait une pige aux Chicago Bulls, la franchise de sa ville natale où il a pu côtoyer Jimmy Butler avant de lui passer le flambeau au Miami Heat à l’aube de la saison 2019-2020. Et pour lui, Butler aurait tout autant son mot à dire dans la course au MVP que LeBron James, Giannis Antetokounmpo ou Joel Embiid.

Wade milite pour Butler