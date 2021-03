Basket

Basket - NBA : Les révélations de Curry sur sa relation avec LeBron James !

Publié le 16 mars 2021 à 23h35 par La rédaction

Depuis quelques saisons maintenant, Stephen Curry et LeBron James entretiennent une saine rivalité.

Ce mardi, Stephen Curry et LeBron James se sont à nouveau affrontés sur les parquets de la NBA. Mais cette fois, cela n’a pas tourné en faveur du joueur des Golden State Warriors. La franchise de San Francisco s’est inclinée face aux Los Angeles Lakers (128-97). Une nouvelle défaite pour les hommes de Steve Kerr, la 20e de la saison, qui démontre encore les difficultés des Warriors. Si Stephen Curry a essayé de tenir son équipe à bout de bras (27 points, 2 passes décisives, 3 rebonds), il n’a rien pu faire face à un LeBron James des grands soirs, auteur d’un triple-double (22 points, 11 passes décisives, 10 rebonds). Les deux joueurs se livrent une petite bataille depuis quelques temps maintenant, mais dans le plus grand des respects.

« La notion de respect a toujours été présente »