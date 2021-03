Basket

Basket : L'énorme réponse d'un joueur de NBA... à Gareth Bale !

Publié le 24 mars 2021 à 16h35 par A.M.

La sortie de Gareth Bale sur son avenir fait réagir même de l'autre côté de l'Atlantique. Josh Hart, joueur des Pelicans en NBA, a effectivement commenté la situation de l'attaquant gallois.

La situation de Gareth Bale est commentée à travers le monde entier. L'avenir de l'international gallois, prêté par le Real Madrid à Tottenham, fait bien évidement parler ne Espagne et en Angleterre. Mais ce n'est pas puisque sa dernière sortie fait également réagir aux Etats-Unis. « La principale raison pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année était avant tout de jouer au football, évidemment, mais avec l'Euro qui arrive, je voulais aborder ce tournoi en pleine forme. Le plan initial était de faire seulement une saison chez les Spurs, puis après l'Euro, il me restera encore un an à Madrid. Mon plan est d'y retourner. C'est tout ce que j'ai prévu pour être honnête », confiait Gareth Bale. Une déclaration qui a visiblement amuse Josh Hart.

«Il s’est servi de Tottenham comme si c’était la G-League»

Sur son compte Twitter, le joueur des Pelicans a ainsi répondu à la sortie de Gareth Bale en faisant l'analogie avec la NBA. « Bale a vraiment utilisé Tottenham pour s’entrainer », lance-t-il d'abord avec des émojis qui pleurent de rire avant de comparer la situation de l'attaquant gallois à celle d'un joueur de NBA qui irait en G-League, championnat secondaire qui permet soit à des jeunes de s'acclimater à un environnement proche de celui de la NBA, mais sans enjeux, soit à des joueurs blessés ou en manque de temps de jeu de reprendre le rythme de la compétition. « Il s’est servi de Tottenham comme si c’était la G-League », ajoute Josh Hart. Une comparaison peu flatteuse pour Tottenham...

Bale really used Tottenham for training — Josh Hart (@joshhart) March 23, 2021