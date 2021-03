Basket - NBA : Les mots forts de LeBron James après sa blessure à la cheville…

Basket

Contraint de sortir après avoir contracté une entorse haute de la cheville droite samedi soir, LeBron James a tenu à rassurer ses fans sur son compte Twitter.

Après seulement dix minutes jouées, LeBron James a été contraint de prendre la direction du vestiaire samedi soir à l’occasion de la réception des Atlanta Hawks au Staples Center (94-99). Sans Anthony Davis et LeBron James, les Los Angeles Lakers se sont donc inclinés devant la franchise géorgienne. Mais là n’était pas l’essentiel et les yeux se sont tournées vers l’IRM passée dans la foulée par King James . À en croire Shams Charania, insider NBA pour The Athletic , LeBron James a reçu le verdict de sa blessure et a contracté une entorse haute de la cheville droite. Ce pépin physique plutôt important va l’éloigner des parquets pour une durée indéterminée comme BasketUSA l’a souligné notamment.

Sur son compte Twitter , LeBron James n’a pas traîné afin de communiquer auprès de ses fans. « Rien ne m’irrite et m’attriste plus que de ne pas être disponible pour mes coéquipiers. Je suis blessé à l’intérieur et à l’extérieur en ce moment. Le chemin de la guérison commence maintenant. Je serai de retour bientôt comme si je n’étais parti » . Mais à 36 ans, cette blessure pourrait avoir de réelles conséquences sur la suite de la carrière de King James… Affaire à suivre.

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. . The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON