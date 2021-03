Basket

Basket - NBA : L'énorme sortie de Draymond Green !

Publié le 23 mars 2021 à 20h35 par La rédaction

Connu pour être un personnage plein de confiance, Draymond Green a affirmé être le meilleur défenseur de l’histoire de la NBA.

Depuis quelques saisons maintenant, Draymond Green s’est installé comme un joueur majeur des Golden State Warriors. Mieux encore, l'ailier fort qui peut aussi jouer pivot s'est placé parmi les meilleurs défenseurs de la NBA à l'heure actuelle. Doté d’un jeu très physique, le numéro 23 des Warriors est presque infranchissable. Les résultats de son équipe s’en ressentent fortement. Quand il n’est pas sur le parquet, la franchise de San Francisco a beaucoup de mal défensivement. Mais Draymond Green est également connu pour être un personnage avec énormément de confiance. Et il l’a encore prouvé récemment.

« Je pense être le meilleur défenseur de l’histoire de la NBA. Je le maintiens, et je me choisis face à n’importe qui »