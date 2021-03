Basket

Basket - NBA : Une énorme opportunité pour Evan Fournier ?

Publié le 23 mars 2021 à 11h35 par A.M.

Free agent cet été, Evan Fournier pourrait quitter Orlando dans les prochains jours. Et visiblement, c'est du côté de Dallas que le Français pourrait rebondir.

A quelques jours que la fin de la période de trade, Evan Fournier continue de faire parler de lui. Le Français est l'un des noms qui revient le plus régulièrement parmi les rumeurs. Et pour cause, l'arrière du Magic sera free agent à la fin de la saison, et la franchise d'Orlando aimerait bien profiter de la période de trade pour récupérer un joueur en échange plutôt que de le laisser partir libre. Et selon le journaliste de Bleacher Report , Jake Fischer, Evan Fournier pourrait bien rebondir du côté de Dallas où il serait l'atout parfait pour épauler Luka Doncic.

Fournier bientôt aux côtés de Doncic ?