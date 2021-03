Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Celtics comparé... à Kobe Bryant !

Publié le 21 mars 2021 à 18h35 par La rédaction

Jayson Tatum poursuit son chemin vers les sommets de la NBA. Considéré comme l’homme fort des Boston Celtics, l’ailier a eu l’honneur d’être comparé à Kobe Bryant.

Malgré la saison un peu compliquée des Boston Celtics (huitièmes de la conférence Est), Jayson Tatum arrive tout de même à s’illustrer et poursuit sa progression fulgurante. En seulement quatre années, Tatum s’est imposé comme la star de la franchise. Et cela ne semble pas être démérité au vu de ses statistiques cette saison (25 points, 6,9 rebonds, 4,3 passes décisives en moyenne). Le joueur de 22 ans semble faire l’unanimité auprès des plus fins connaisseurs de la NBA. Le joueur des Celtics a même l’honneur d’être comparé aux plus grands noms de la ligue américaine.

« Dans les années qui viennent, on verra en lui un joueur qui domine le jeu au même niveau que Kobe »