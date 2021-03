Basket

Basket - NBA : Après avoir blessé LeBron James, ce joueur répond aux menaces !

Publié le 21 mars 2021 à 11h35 par K.V. mis à jour le 21 mars 2021 à 12h53

Blessé après un choc avec Solomon Hill, LeBron James souffre d'une entorse de la cheville. Un fait malencontreux qui a déclenché une nuée d'insultes à l'encontre du joueur des Hawks.

Rentré aux vestiaires après seulement dix minutes de jeu face aux Hawks d'Atlanta, LeBron James a passé une IRM dès la fin de la rencontre, perdue par les Lakers de Los Angeles (94-99). Selon les dernières informations de Shams Charania, insider NBA pour The Athletic , LeBron James souffrirait d'une entorse haute de la cheville droite et pourrait être éloigné des parquets pour une durée longue et indéterminée. Et cette blessure a pris une ampleur phénoménale, à tel point que Solomon Hill, qui est considéré par certains comme celui qui a blessé LeBron James, a immédiatement reçu des menaces de mort. Ce à quoi l'ailier des Hawks a tenu à répondre.

« Jamais je n'oserais blesser un joueur volontairement »