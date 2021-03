Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Lakers souligne un geste fort de LeBron James !

Publié le 22 mars 2021 à 11h35 par T.M.

Malgré sa blessure, LeBron James ne lâche pas les Lakers. Alors que le King était là pour supporter ses coéquipiers contre les Suns, Dennis Schröder a apprécié cela.

Pour un certain temps, les Lakers devront faire sans LeBron James. En effet, touché à la cheville, le King ne peut actuellement pas tenir sa place. Toutefois, bien qu’il soit absent sur les parquets aux cotés de ses coéquipiers, le joueur de 36 ans ne lâche pas ses coéquipiers. Ainsi, c’est du côté du terrain que LeBron James tente de motiver ses troupes et c’est ce qu’il a fait face aux Suns, bien que cela n’ait pas empêché la défaite des siens. Malgré tout, chez les Lakers, on apprécie cette initiative.

« Cela montre qu’il se soucie de la franchise »