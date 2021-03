Basket

Basket - NBA : Le message fort d’Evan Fournier après son arrivée chez les Celtics !

Publié le 26 mars 2021 à 13h35 par La rédaction

Pour la suite de la saison 2020-2021, Evan Fournier arborera les couleurs des Boston Celtics. Le Français n’a pas caché sa joie et son excitation de rejoindre l’une des franchises les plus mythiques de la NBA.

Ce jeudi, Evan Fournier disputait son dernier match avec le Orlando Magic. Auteur d’une très bonne performance lors de la victoire sur le fil contre les Phoenix Suns (112-111), le Français a dit « Au revoir » aux supporters du Magic de la meilleure des façons. L’arrière qui peut également jouer ailier évoluera désormais sous les couleurs des Boston Celtics. Si la franchise traverse une saison compliquée (8e de la conférence Est), Evan Fournier n’a pas caché sa joie de rejoindre cette équipe mythique de la NBA.

« C’est un endroit où tu joues tout le temps le titre »