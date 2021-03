Basket - NBA : Le message poignant d’Evan Fournier aux supporters du Magic !

Basket

Alors qu’il vient tout juste d’être transféré chez les Boston Celtics, Evan Fournier n’a pas manqué de remercier les supporters du Orlando Magic, chez qui il évoluait depuis sept ans.

La rencontre entre le Orlando Magic et les Phoenix Suns de ce jeudi aura eu une saveur particulière pour Evan Fournier. Le Français disputait là son dernier match avec la franchise classée quatorzième de la conférence Est. En effet, l’arrière qui peut aussi jouer ailier vient tout juste d’être transféré chez les Boston Celtics. Et quoi de mieux qu’une prestation de haut vol et la panier de la gagne pour partir par la grande porte ? Evan Fournier s’est illustré pendant toute la rencontre (inscrivant 21 points et délivrant 2 passes décisives) et a donné la victoire aux siens dans les derniers instants du match après une percée en solitaire dans la raquette des Suns. Si une nouvelle ère commence désormais pour l’international tricolore, il n’a pas manqué de remercier le Orlando Magic.

Sur son compte Twitter , Evan Fournier a adressé un message tout particulièrement poignant aux supporters de la franchise : « La seule manière que j’avais d’exprimer ma gratitude à vous tous c’était de travailler le plus dur possible tous les jours, devenir un meilleur joueur et nous faire devenir une meilleure équipe. J’ai tout donné pendant 7 ans et j’ai tout laissé sur le parquet. J’espère que je vous ai rendu fier. Merci Orlando, vous me manquerez tous. »

The only way I could express my gratitude to all of you was to work as hard as I could everyday, become a better a player and make us a better team. I gave everything I had for 7 years and left it all on the court.I hope I made you proud.Thank you Orlando, I will miss y'all. pic.twitter.com/tjW6AN99Bs