Basket

Basket - NBA : Le message fort d'Evan Fournier sur son avenir !

Publié le 25 mars 2021 à 12h35 par A.M.

A quelques heures de la fin de la période de trade, Evan Fournier, qui sera free agent en fin de saison, s'est prononcé sur son avenir après avoir disputé peut-être son dernier match avec le Magic.

Auteur de 21 points, Evan Fournier a surtout inscrit le panier de la gagne contre les Suns (112-111) dans la nuit de mercredi à jeudi. Un match symbolique puisque cela pourrait être le dernier du Français sous les couleurs du Magic. Et pour cause, free agent en fin de saison, Evan Fournier pourrait quitter la franchise d'Orlando dans les prochaines heures, avant la fin de la période de trade afin de permettre au Magic de récupérer un joueur en échange. Le Français a d'ailleurs évoqué sa situation.

«Si c’est la fin, c’est la fin mais c’est évident que j’aime cette franchise»