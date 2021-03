Basket

Basket - NBA : Cette incroyable comparaison sur Zion Williamson !

Publié le 28 mars 2021 à 10h35 par T.M.

Pour sa deuxième année en NBA, Zion Williamson continue encore d’impressionner. L’entraîneur de Dallas s’est d’ailleurs enflammé pour le joueur des Pelicans.

Choisi en premier par les Pelicans lors de la draft 2019, Zion Williamson est l’un des plus gros espoirs de la NBA. Et pour le moment, toutes les promesses sont au rendez-vous. En effet, à 20 ans, l’ailier fort fait déjà énormément des dégâts dans les raquettes adverses. Les Mavericks ont d’ailleurs été la dernière victime de Zion Williamson. Face à Dallas, le prodige des Pelicans a offert la victoire à sa franchise grâce notamment à 38 points, 5 rebonds et 6 passes décisives. Une performance impressionnante soulignée d’ailleurs par Rick Carlisle, coach de Dallas.

« Shaquille O’Neal mais avec les qualités d’un meneur de jeu »