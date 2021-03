Basket

Basket - NBA : Steve Kerr jette un froid sur la blessure de Stephen Curry !

Publié le 24 mars 2021 à 22h35 par Th.B.

Ayant foulé un parquet NBA pour la dernière fois le mercredi 17 mars dernier, Stephen Curry ne serait pas prêt d’effectuer son grand retour d’après le head coach des Golden State Warriors Steve Kerr.

Alors qu’il avait aligné 18 points pour 5 rebonds et 8 passes décisives, Stephen Curry a été contraint de quitter le parquet des Houston Rockets le mercredi 17 mars en raison d’une contusion au coccyx. Depuis, le meneur de jeu et franchise player des Golden State Warriors n’a plus rejoué avec la franchise californienne. Son retour à la compétition aurait pu avoir lieu dans les prochains jours. Néanmoins, une IRM a révélé une complication et de ce fait, une période d’indisponibilité plus longue pour Stephen Curry.

« Il a eu une IRM ce matin qui a montré une inflammation à son coccyx »