Basket - NBA : Le coup de gueule de Marc Gasol sur sa situation aux Lakers !

Publié le 4 avril 2021 à 10h35 par K.V.

En difficulté du côté des Lakers de Los Angeles, Marc Gasol ne semble plus supporter son rôle et il l'a fait savoir.

Depuis son arrivée chez les Lakers de Los Angeles en novembre dernier, en provenance des Raptors de Toronto, Marc Gasol a du mal à trouver ses repères. Destiné à renforcer la raquette de la franchise californienne, le pivot espagnol n'y parvient pas. Alors qu'il a été arrêté quelques matchs en raison de la Covid-19, Marc Gasol réalise la pire saison statistique de sa carrière. Et l'arrivée récente d'Andre Drummond ne va sans doute rien arranger. De quoi agacer encore davantage un Marc Gasol déjà bien lassé par sa situation.

« C’est une pilule difficile à avaler car je sais que je vais sortir de la rotation à un moment donné »