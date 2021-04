Basket

Basket - NBA : Evan Fournier s'enflamme après son record !

Publié le 3 avril 2021 à 11h35 par A.M. mis à jour le 3 avril 2021 à 11h40

Nouveau joueur des Celtics, Evan Fournier n'a pas perdu de temps pour impressionner. Dans la nuit de vendredi à samedi, il a même établi son record en carrière en inscrivant sept paniers à trois points.

Après une première sortie très délicate sous le maillot des Celtics, ponctuée par un 0 sur 10 aux tirs, Evan Fournier a rapidement rebondi. Le Français a effectivement profité du match contre les Rockets pour inscrire 23 points grâce notamment à un magnifique 7 sur 11 aux trois points. C'est d'ailleurs un record en carrière pour Evan Fournier qui n'avait jamais réussi autant de shoots primés sur un match. Après la rencontre, il a d'ailleurs affiché sa joie.

« Je vais apprécier mon verre de vin ce soir»