Basket

Basket - NBA : La nouvelle star des Lakers revient sur son incroyable tweet sur LeBron James !

Publié le 30 mars 2021 à 13h35 par A.M.

Nouveau joueur des Lakers, André Drummond a vu l'un de ses tweets de 2011 ressortir dans lequel il affichait son rêve de jouer avec LeBron James. Le pivot est d'ailleurs revenu sur cette anecdote.

En quête d'un nouvel intérieur, les Lakers ont opté pour André Drummond. Une arrivée qui a d'ailleurs ravi Frank Vogel. « Nous sommes ravis d’ajouter André Drummond, un joueur de son calibre, à notre équipe. Il est l’un des meilleurs centres de la Ligue, quelqu’un que chaque coordinateur défensif devra gérer quand ils essayent de ralentir Anthony Davis et LeBron James. Je pense qu’il va nous donner un gros coup de pouce rapidement. Il peut dominer le match en attaque et en défense. Il est vraiment excité, certainement autant que nous le sommes. Je pense que notre équipe s’est énormément améliorée », confiait le coach de la franchise californienne. Et visiblement, André Drummond aussi est ravi.

«C’est fou comment le temps fonctionne»