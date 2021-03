Basket

Basket - NBA : Le terrible aveu de Steve Kerr sur l'absence de Stephen Curry

Publié le 28 mars 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 28 mars 2021 à 22h41

Alors que les Golden State Warriors semblent davantage en difficulté depuis la blessure de Stephen Curry, Steve Kerr a avoué que le meneur de jeu manquait énormément à son effectif.

Rien ne va plus pour les Golden State Warriors. Alors que la franchise de San Francisco réalisait déjà une saison compliquée, les résultats empirent depuis la blessure de Stephen Curry. Incontestablement l’homme fort des Warriors cette saison, Chef Curry n’a plus foulé les parquets depuis le 18 mars dernier (et cette victoire sur les Houston Rockets 108-94). Cela se ressent dans le jeu de son équipe. Les hommes de Steve Kerr restent sur une série noire de quatre défaites consécutives, face aux Grizzlies, aux 76ers, aux Kings et aux Hawks. Le coach des Warriors pense d’ailleurs avoir mis le doigt sur le problème majeur de son effectif.

« Très honnêtement je pense qu’il nous manque Stephen Curry et toute la confiance qu’il apporte »