Basket - NBA : La réponse de Zion Williamson aux comparaisons avec Shaquille O’Neal !

Publié le 28 mars 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 28 mars 2021 à 18h36

Avec son style de jeu, Zion Williamson a récemment été comparé à Shaquille O’Neal. Mais l’ailier fort des Pelicans refuse ces rapprochements, affirmant vouloir être un joueur unique en son genre.

Après une première saison en NBA lourdement handicapé par les blessures, Zion Williamson rayonne avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Le joueur est considéré comme l’homme fort de la franchise et ses statistiques parlent pour lui (26,3 points, 7 rebonds, 3,5 passes décisives de moyenne). Avec un gabarit et un style de jeu très imposant, le joueur de 20 ans a été très rapidement rapproché à la légende Shaquille O’Neal. « C’est une force peu commune et évidemment un très grand joueur. Il faudra qu’on fasse un peu mieux la prochaine fois, mais il fait ça contre tout le monde. On a réalisé des bonnes défenses contre lui, mais c’est un animal. C’est un défi énorme pour les défenses et les arbitres. Il crée le contact partout. C’est une force de la nature comme Shaquille O’Neal mais avec les qualités d’un meneur de jeu » avouait l’entraîneur des Dallas Mavericks Rick Carlisle récemment. Mais le principal intéressé refuse ces comparaisons.

« Je veux être le seul et unique Zion, c’est tout »