Basket - NBA : La réponse de Steve Kerr à Draymond Green !

Publié le 4 avril 2021 à 22h35 par La rédaction

Après de glorieuses saisons au sommet de la NBA, les Golden State Warriors sont contraints de lutter pour une place en play-in pour cet exercice 2020-2021. Une situation qui ne motive pas du tout Draymond Green. Mais visiblement, c’est tout le contraire pour l’entraîneur Steve Kerr.

« Je vais être totalement honnête avec vous : se battre pour une place en « play-in » ne me motive pas spécialement. Nous sommes combien, neuvièmes [dixièmes] ? Se battre pour une place en « play-in » ne me motive pas du tout. » Draymond Green a été très clair sur le sujet au micro d’ ESPN . L’ailier fort ne semble pas plus emballé que ça à l’idée de se qualifier pour les play-in après avoir passé plusieurs saisons au sommet de la NBA. Pourtant, à l’heure actuelle, ce serait le seul moyen pour des Golden State Warriors en grandes difficultés d’atteindre les Playoffs lors de l'exercice 2020-2021. Une petite chance d'espérer être champion après une année très compliquée pour la franchise de San Francisco. Si la motivation est absente chez certains joueurs, Steve Kerr, lui, n'en manque clairement pas.

« Eh bien moi ça me motive »