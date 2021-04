Basket

Basket - NBA : Stephen Curry chez les Lakers ? La réponse !

Publié le 4 avril 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 4 avril 2021 à 20h37

Alors que Stephen Curry est annoncé dans le viseur des Los Angeles Lakers depuis quelques jours, Bob Myers a répondu à la rumeur. Le manager général des Golden State Warriors a affirmé que rien de tout cela n'était crédible.

Malgré un Stephen Curry qui donne tout sur le parquet match après match, les Golden State Warriors ont de très grosses difficultés cette saison. Classée dixième de la conférence Ouest avec un bilan négatif (23 victoires, 26 défaites), la franchise de San Francisco ne semble pas trouver la solution pour revenir aux sommets de la NBA. Ainsi, une folle rumeur est née autour de Chef Curry . Le nom du meneur de 33 ans est annoncé depuis quelques jours du côté des Los Angeles Lakers pour former un duo exceptionnel avec LeBron James. Mais rien de tout cela n’est crédible pour Bob Myers.

« Je ne porte pas vraiment de crédit à tout ça, ou alors il faudrait que j’arrête ce métier »