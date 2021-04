Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Klay Thompson après la déroute contre les Raptors !

Publié le 3 avril 2021 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 3 avril 2021 à 13h36

Ce samedi, les Golden State Warriors se sont lourdement inclinés face aux Toronto Raptors (130-77). Une humiliation pour Klay Thompson, qui n’a pas hésité à pousser un coup de gueule pour remobiliser ses coéquipiers.

Le match des Golden State Warriors de ce samedi aura été une démonstration des grandes difficultés que rencontre la franchise depuis le début de saison. Face aux Toronto Raptors et sans Stephen Curry, l’équipe de San Francisco n’a rien pu faire et s’est lourdement inclinée (130-77). Une véritable humiliation pour les joueurs de Steve Kerr, qui n’arrivent pas à trouver la solution pour remédier à leurs problèmes. Pourtant, il est nécessaire pour les Warriors de se révolter, et vite s’ils ne veulent pas descendre plus bas au classement, alors qu’ils sont déjà dixièmes. Même s'il est toujours convalescent, Klay Thompson n’a pas hésité à prendre la parole pour remobiliser les troupes.

« Notre job est d’aller sur le parquet et de nous battre »