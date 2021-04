Basket

Basket - NBA : Le message fort de Draymond Green sur Stephen Curry !

Publié le 2 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

Malgré un Stephen Curry XXL, les Golden State Warriors se sont inclinés face au Miami Heat ce vendredi (116-109). Draymond Green en a profité pour prendre la parole après la rencontre, affirmant que le meneur de jeu souffre encore de sa blessure au coccyx mais continue de jouer pour le bien de la franchise.

Ce vendredi, les Golden State Warriors n’ont pas sû enchaîner une deuxième victoire après s’être imposés face aux Chicago Bulls. La franchise de San Francisco a dû s’incliner contre le Miami Heat de Jimmy Butler (116-109). Pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé pour Stephen Curry. Tout juste revenu d’une blessure encore douloureuse au coccyx, le meneur de jeu a été l'auteur d'une prestation de haut vol, signant la rencontre de 36 points, 11 rebonds et 3 passes décisives. Malgré la souffrance, Chef Curry donne tout sur le parquet pour le bien de son équipe. Et son coéquipier Draymond Green n’a pas manqué de relever cela.

« Pour lui, tout donner de cette manière, malgré la douleur, tous les soirs, il s'agit d'un exemple à suivre »