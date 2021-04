Basket

Basket - NBA : La nouvelle star des Lakers raconte sa grande première compliquée

Publié le 1 avril 2021 à 18h35 par A.D.

Lors de son premier match avec les Lakers, Andre Drummond a dû sortir sur blessure. La nouveau coéquipier de LeBron James est revenu sur ce fâcheux épisode.

Les débuts d'Andre Drummond aux Lakers ne se sont pas passés comme il l'aurait espéré. Aligné face aux Milwaukee Bucks, le pivot de 27 ans n'a pas pu empêcher la défaite des siens (97-112). Pire, Andre Drummond a été touché au gros orteil du pied droit. Une blessure qui l'a contraint à quitter le parquet du Staples Center pendant le troisième quart-temps. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Andre Drummond a raconté sa grande première avec les LA Lakers et a donné des nouvelles de son état de santé.

«C'est décourageant, mais je garde la tête haute»