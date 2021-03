Basket

Basket - NBA : Les confidences de Stephen Curry après son retour de blessure !

Publié le 30 mars 2021 à 22h35 par La rédaction

Ce mardi, Stephen Curry a mené les Golden State Warriors vers la victoire pour son retour contre les Chicago Bulls (116-102). Après avoir inquiété durant la rencontre, le meneur de jeu a tenu un message rassurant.

Cela faisait quatre rencontres que les Golden State Warriors n’avait plus connu le goût de la victoire. Mais ce mardi, les hommes de Steve Kerr ont mis fin à cette spirale négative en s’imposant face aux Chicago Bulls (116-102). La franchise de San Francisco a pu compter sur un Stephen Curry étincelant et débordant de bonnes volontés pour son retour (32 points, 6 passes décisives, 5 rebonds). Néanmoins, le joueur a inquiété les supporters suite à une chute sur son coccyx, qui était déjà douloureux, après un passage en force à la fin du troisième quart-temps. Mais en conférence de presse, Chef Curry a tenu un message rassurant sur l’état de sa blessure.

« Il faudra surveiller ça dans les jours à venir, mais je vais continuer de guérir au fil du temps »