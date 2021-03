Basket

Basket - NBA : Mino Raiola prend part au clash entre LeBron James et Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 30 mars 2021 à 17h35 par Th.B.

Ayant témoigné du désaccord sur le rôle des sportifs sur les questions politiques entre Zlatan Ibrahimovic et LeBron James, Mino Raiola est monté au créneau.

À la fin du mois de février, Zlatan Ibrahimovic glissait un petit tacle à LeBron James en soulignant qu’il était contre les sportifs qui usaient de leur notoriété afin de donner leur avis sur les questions politiques. « J'aime beaucoup LeBron James. C'est un joueur vraiment phénoménal. Mais à vrai dire, je n'aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur activité principale. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ta catégorie. Je joue au football parce que je suis le meilleur là-dedans. Je ne me mêle pas de politique. Si j'étais politicien, je le ferais. C'est l'erreur que font beaucoup de gens, je trouve, quand ils deviennent célèbres et atteignent un certain statut. Abstenez-vous. Faites des choses là où vous êtes bons. ». Ce qui lui avait valu une réponse claire de King James . La star des Los Angeles Lakers assurait qu’il n’y avait « aucune chance pour que je reste uniquement collé à mon sport, parce que je sais à quel point ma voix peut être puissante ». Agent d’Ibrahimovic, Mino Raiola a pris le parti de son client pour une raison bien précise.

« Zlatan est convaincu que les athlètes et la politique ne doivent pas se mélanger »