Basket - NBA : Le message de cette légende NBA à Russell Westbrook !

Publié le 2 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Malgré des débuts compliqués avec les Washington Wizards, Russell Westbrook semble avoir relevé la barre. Mais ce n’est toujours pas suffisant pour Isiah Thomas, qui rend le meneur de 32 ans coupable de ne pas en demander plus à son équipe.

Les débuts de Russell Westbrook chez les Washington Wizards ne se sont pas passés comme prévu. Éprouvant énormément de difficultés sur le parquet, le meneur de 32 ans a dû essuyer un bon nombre de critiques. Mais cette époque semble révolue pour l’ancien d’Oklahoma City. Ce vendredi, Westbrook a été auteur d’une grande performance, auteur d’un nouveau triple double (16 points, 12 passes décisives, 11 rebonds). Mais cela n’a pas suffi à son équipe pour décrocher la victoire face aux Detroit Pistons (120-91). Classés douzièmes de la conférence Est, les Wizards n’ont pas l’air au niveau de leur meneur. Et Isiah Thomas ne voit là qu’un seul reproche à faire à Westbrook.

« En tant que talent de calibre MVP, vous devriez exiger un coaching de talent MVP »