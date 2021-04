Basket

Basket : Jimmy Butler s'enflamme pour cette pépite de la NBA !

Publié le 4 avril 2021 à 15h35 par K.V.

Souvent comparé à Jimmy Butler, le jeune Isaac Okoro a réalisé une bien belle performance face au Heat de Miami et a reçu de beaux compliments de la part de Jimmy Butler en personne.

Alors qu'avait lieu, dans la nuit de samedi à dimanche, une rencontre entre les Cavaliers de Cleveland et le Heat de Miami, remportée 115 à 101 par la franchise basée en Floride, un jeune joueur s'est démarqué. Son nom ? Isaac Okoro. Jeune rookie qui découvre à peine la NBA, il ne cesse de montrer des choses intéressantes sous le maillot des Cavs, comme en témoigne sa dernière performance. À 20 ans, Isaac Okoro a réalisé le meilleur match de sa saison avec 17 points inscrits face à un certain Jimmy Butler. La star du Heat s'est exprimée à propos du jeune arrière.

« J’espère qu’il sera dix fois plus fort que moi »