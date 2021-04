Basket

Basket - NBA : Nets, titre... LeBron James reçoit un terrible message !

Publié le 10 avril 2021 à 12h35 par La rédaction

Face à la grosse armada des Brooklyn Nets cette saison, les Los Angeles Lakers ne sont plus autant annoncés comme les favoris à la victoire finale en NBA. Skip Bayless est d’ailleurs catégorique : cette année n’est pas celle de LeBron James.

Éloigné des parquets depuis un bon moment maintenant à cause d’une blessure à la cheville, LeBron James commence à trouver le temps long. Les Los Angeles Lakers également, la franchise rencontrant des difficultés à enchaîner les victoires sans ses stars, en témoigne cette nouvelle défaite contre le Miami Heat ce vendredi (110-104). King James a donc tenu à prévenir ses adversaires sur son compte Instagram à travers un message fort : « Le météorologue dit que le temps va bientôt changer et il prédit qu'un orage arrive. Les gens se préparent et prennent les mesures de prudence appropriées pour rester en sécurité ». Mais tout cela n’est que communication pour certains.

« Il va devenir de plus en plus silencieux durant les playoffs, car ça ne sera pas son année »