Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme totalement pour Larry Bird !

Publié le 7 avril 2021 à 15h35 par Th.B. mis à jour le 7 avril 2021 à 15h36

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire lui qui est dans la discussion pour le GOAT avec Michael Jordan, LeBron James s’est confié sur son admiration pour Larry Bird

LeBron James est sans contestation possible est l’une des légendes du basket américain. Comme beaucoup, King James a idolâtré Michael Jordan, icône de la NBA et du sport mondial. Néanmoins His Airness ne semble pas être l’unique joueur qui a eu un impact sur le basket de la star des Los Angeles Lakers. En effet, LeBron James s’est livré sur son admiration pour James.

« J'ai toujours été un grand fan de Larry Bird, et si je suis lié à l'un des plus grands, surtout comme lui, c'est plutôt cool