Basket - NBA : Stephen Curry s'enflamme pour un record XXL !

Publié le 5 avril 2021 à 17h35 par La rédaction

Malgré la saison difficile des Golden State Warriors, Stephen Curry continue d’être étincelant et d’inscrire énormément de points pour son équipe. Le meneur de 33 ans est désormais tout proche de détrôner Wilt Chamberlain comme meilleur marqueur de l’histoire de la franchise. Un véritable honneur pour Chef Curry.

Malgré une nouvelle prestation XXL de Stephen Curry, les Golden State Warriors ont dû une nouvelle fois s’incliner face aux Atlanta Hawks ce lundi (117-111). Néanmoins, avec ses 37 points inscrits pendant la rencontre, le meneur de jeu de 33 ans se rapproche un peu plus du record de meilleur marqueur de l’histoire de la franchise. Pour l’heure, il est toujours détenu par Wilt Chamberlain et ses 17 783 points. Chef Curry , lui, en est à 17 654. S’il maintient le rythme sur lequel il est depuis le début de la saison, le numéro 30 devrait dépasser la légende NBA en moins de 5 matchs. Le record est donc largement à portée de main pour Stephen Curry. Et pour ce dernier, cela serait un honneur de devenir le meilleur scorer de l’histoire des Warriors.

« Il me reste encore beaucoup à faire, mais c’est un accomplissement plutôt énorme. J’espère bientôt le réaliser »