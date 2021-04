Basket

Basket - NBA : Les Warriors en remettent une couche sur l'avenir de Stephen Curry !

Publié le 5 avril 2021 à 15h35 par K.V.

Comme il n'a pas prolongé son contrat le liant aux Warriors, Stephen Curry est annoncé dans les petits papiers des Lakers. Une rumeur infondée et démontée par le manager général Bob Myers.

Alors qu'il avait l'occasion de prolonger son contrat avec les Warriors de Golden State au cours de la dernière intersaison, Stephen Curry ne l'a pas fait. Forcément, les rumeurs à ce propos se sont multipliées. La star des Warriors va-t-il quitter sa franchise ? Ces derniers jours, nombreux sont ceux qui ont évoqué la possibilité que Stephen Curry rejoigne les Lakers de Los Angeles de LeBron James. Une rumeur à laquelle a répondu Bob Myers, manager général des Golden State Warriors, qui a tenu à expliquer pourquoi son joueur n'avait pas prolongé dernièrement.

« On s’est juste dit qu’on reportait la discussion à la saison prochaine »