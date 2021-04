Basket

Basket - NBA : L'annonce forte d'Evan Fournier sur son adaptation aux Celtics !

Publié le 3 avril 2021 à 19h35 par A.D. mis à jour le 3 avril 2021 à 19h40

Après un premier match plus que compliqué avec les Boston Celtics, Evan Fournier s'est totalement relancé face aux Houston Rockets, avec un record en prime. Après la victoire des siens, le Français n'a pas su cacher son immense joie.

Tout juste arrivé aux Boston Celtics, Evan Fournier a vécu un véritable cauchemar pour sa grande première face aux Dallas Mavericks. Ce samedi, le Français avait l'occasion d'oublier ce triste premier match avec sa nouvelle franchise, et il ne l'a pas laissé passer. Avec 23 points, dont 7 tirs à trois points convertis, Evan Fournier a été l'un des grands artisans de la victoire des Celtics face aux Rockets (118-102). Et il est heureux d'avoir pu réaliser une telle performance. « C’est encore mieux d’avoir eu la victoire. C’est la première en tant que Celtic, c’était simplement une belle soirée dans l’ensemble. Je vais apprécier mon verre de vin ce soir et je vais très bien dormir. Plus je vais comprendre ce que les gars veulent faire et comment prendre mes tirs, plus je serai capable de performer » , s'est enflammé Evan Fournier dans des propos rapportés par Parlons Basket .

«Voir tous ses coéquipiers qui te cherchent, ça signifie beaucoup»