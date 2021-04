Basket

Basket - NBA : Stephen Curry et LeBron James bientôt réunis ? La réponse

Publié le 1 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Patron des Golden State Warriors, Bob Myers s'est prononcé sur l'avenir de Stephen Curry et sur les rumeurs qui impliquent également LeBron James.

Ces dernières années, Stephen Curry et LeBron James se sont, souvent, retrouvés en finale de NBA. Les deux joueurs ne portaient pas le même maillot, mais ont bâti une incroyable rivalité qui se poursuit cette saison. Mais une folle rumeur est apparue aux Etats-Unis ces derniers jours. Alors que Stephen Curry et LeBron James ont porté le même maillot lors du All-Star Game, certains fans se sont mis à rêver d'une nouvelle collaboration entre les deux joueurs. Les deux légendes pourraient-ils porter le même maillot en NBA ? Patron des Golden State Warriors, Bob Myers a réagi à cette rumeur.

« Je pense que toutes les rumeurs à propos de grands joueurs continueront tant qu’ils seront grands »