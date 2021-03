Basket

La révolution digitale du Rouen Métropole Basket !

Publié le 26 mars 2021 à 21h16 par Alexis Bernard

Accompagné par Bpifrance et Ferrero, le Rouen Métropole Basket a présenté son tout nouveau dispositif inédit. Un studio TV au cœur du Kindarena pour suivre les matchs et l’actualité du club en direct. Une vraie révolution.

Les sourires d’Yvan Gueuder, Patrice Bégay et Jean-Baptiste Santoul font plaisir à voir dans le studio TV flambant neuf du Kindarena. Au cœur de l’incontournable enceinte du Rouen Métropole Basket, le président du club, le Directeur Exécutif et Communication de Bpifrance et le Directeur Général de Ferrero France inaugurent le nouveau projet rouennais, avec la retransmission des rencontres et des actualités du RMB. Une petite révolution pour un club toujours très actif sur le volet de l’innovation et la communication : « Le projet du studio TV au Kindarena de Rouen est né de notre volonté d’étendre la popularité du basket et d’une réflexion pour pallier la crise sanitaire et à la suppression des droits TV pour le basket », détaille Yvan Gueuder. Et qui de mieux indiqué que Bpifrance et Ferrero pour accompagner cette nouvelle étape dans le développement du club… « En 2022, cela fera 20 ans que Ferrero nous accompagne , poursuit le président. C’est bien plus qu’un partenaire. Ferrero est d’ailleurs au conseil d’administration et participe donc aux orientations du club. Bpifrance est aussi un partenaire important. Nous avons d’ailleurs été le premier club français à nous associer à eux. Je souhaite à tous les clubs de pouvoir compter sur des partenaires comme Bpifrance et Ferrero ».

« Impossible sera toujours Français ! »

En plus des sourires, c’est l’optimisme et l’envie d’aller de l’avant qui a accompagné ce premier plateau TV, juste avant la rencontre entre Rouen et le Paris Basket. « Il y a des raisons d’être optimistes , s’est enthousiasmé Patrice Bégay, Directeur Exécutif et Communication Bpifrance. Il suffit de regarder les chiffres. Sur l’année, c’est 35 000 entreprises en plus. Grâce à l’État. Comme pour le personnel soignant, il faut saluer le travail de l’État qui permet d’affronter cette crise, par le PGE, par le chômage partiel, par l’accompagnement au quotidien. Impossible sera toujours Français ! Un booster d’énergie, un savoir conquérir, une envie d’aller de l’avant et toujours avoir un pied sur l’accélérateur ». Et Yvan Gueuder de confirmer que la bonne santé du Rouen Métropole Basket est accompagnée par les aides du gouvernement : « Avec les aides de l’État, le club vit. On espère avoir un peu de public et nos partenaires pour finir la saison. Mais de toute façon, le club est en excellente santé financière, même si on termine l’exercice légèrement déficitaire ».

