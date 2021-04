Basket

Basket - NBA : Grande nouvelle pour le retour d'Anthony Davis !

Publié le 7 avril 2021 à 18h35 par A.M.

Absent depuis plusieurs semaines, Anthony Davis devrait faire son retour à la compétition dans les prochains jours. Une excellente nouvelle pour les Lakers déjà privés de LeBron James.

Champions en titre, les Lakers avaient débuté la saison sur un très gros rythme, rapidement freiné par les blessures coup sur coup d'Anthony Davis et LeBron James qui manquent cruellement à la franchise californienne. Sans leurs deux stars, les Lakers ne pointent qu'à la cinquième place de la conférence ouest, bien loin de leurs ambitions initiales. Mais alors que le retour du King semble encore lointain, celui d'Anthony Davis devrait arriver rapidement selon Marc Stein, journaliste du New York Times .

Anthony Davis de retour mi-avril ?