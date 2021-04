Basket

Basket - NBA : Un joueur des Lakers se prononce sur le retour de LeBron James !

Publié le 28 avril 2021 à 12h35 par Th.B.

Écarté des parquets depuis plus d’un mois, LeBron James devrait bientôt faire son grand retour selon son coéquipier Dennis Schröder.

Et si LeBron James faisait son grand retour assez rapidement, le franchise player des Lakers étant écarté des terrains pour une entorse à la cheville droite depuis la fin du mois de mars ? C’est du moins le message que King James a en personne fait passer sur son compte Instagram ces derniers jours. Head coach des Los Angeles Lakers, Frank Vogel révélait pour sa part ces dernières heures que James restait out indéfiniment. Un sentiment que ne partage pas vraiment Dennis Schröder, coéquipier de LeBron James.

LeBron James est « proche » de son retour !