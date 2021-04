Basket

Basket - NBA : Le message fort de LeBron James après la polémique !

Publié le 22 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

Grand militant de la lutte anti-raciste, LeBron James n’a pas manqué de réagir à la condamnation de Derek Chauvin, policier responsable de la mort de George Floyd en mai dernier. Mais le joueur des Lakers a créé la polémique avec sa réaction. L’ailier de 36 ans a donc tenu à s’expliquer.

Ce n’est plus un secret, LeBron James est un grand militant de la lutte anti-raciste aux Etats-Unis. Ainsi, le joueur des Lakers n’a pas manqué une seule miette de la condamnation de Derek Chauvin, policier responsable du décès de George Floyd en mai 2020. Le joueur de 36 ans a réagi sur les réseaux sociaux, mais ses propos ont quelque peu choqué. En effet, King James avait posté la photo d’un autre représentant des forces de l’ordre, impliqué dans la mort de Ma’Khia Bryant, 16 ans, avec comme légende « Tu es le suivant ! » Par cela, LeBron James a créé la polémique, son message étant perçu comme une incitation à la haine. Le natif d’Akron dans l’Ohio a donc supprimé sa publication quelques minutes plus tard. Et il n’a pas manqué de s’exprimer à ce sujet.

« J’ai supprimé le tweet parce qu’il était utilisé de manière à créer plus de haine »