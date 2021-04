Basket

Basket - NBA : LeBron James ou Michael Jordan ? Cette légende a tranché !

Publié le 20 avril 2021 à 21h35 par A.D.

Depuis la sortie de The Last Dance, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Alors que les noms de LeBron James et de Michael Jordan reviennent le plus souvent, Gary Payton a fait son choix entre les deux stars de la NBA. Et à en croire l'ancienne gloire des SuperSonics, King James est au-dessus d'Air Jordan.

Grâce à The Last Dance , les férues de NBA ont pu (re)vivre l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan. Depuis la sortie du premier épisode de la série-documentaire, les amateurs de basket-ball se disputent de nouveau pour savoir qui est le meilleur joueur de tous les temps entre Michael Jordan et LeBron James. Si on ne lui a pas demandé de trancher sur le GOAT, Gary Payton a tout de même fait son choix entre Air Jordan et King James .

«LeBron James est plus complet que Michael Jordan, il fait tout»