Basket - NBA : Cet incroyable constat sur LeBron James et Anthony Davis !

Publié le 19 avril 2021 à 20h35 par La rédaction

Depuis les blessures de LeBron James et d’Anthony Davis, les Los Angeles Lakers éprouvent quelques difficultés. Néanmoins, Rasheed Wallace trouve que l’un des deux joueurs est plus essentiel que l’autre dans l’effectif de Frank Vogel.

Ce mardi, les Los Angeles Lakers auront à coeur d’enchaîner un deuxième succès consécutif contre les Utah Jazz après leur victoire ce samedi face à la même franchise (127-115). Depuis quelques temps maintenant, les hommes de Frank Vogel font face à des résultats en dents de scie et des difficultés qu'ils n'avaient pas rencontrées en début de saison. Et les absences de LeBron James et d’Anthony Davis n’y sont pas pour rien. Les deux joueurs sont éloignés des terrains depuis un certain temps maintenant pour cause de blessures. Mais pour Rasheed Wallace, l’indisponibilité de l’ailier fort qui peut aussi jouer pivot est nettement plus préjudiciable aux Lakers.

«Je ne veux pas manquer de respect à LeBron, mais AD est crucial pour moi»