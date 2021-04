Basket

Basket - NBA : Joel Embiid s'autoproclame défenseur de l'année avant de rétropédaler !

Publié le 18 avril 2021 à 13h35 par K.V.

Dans la course au titre de MVP, Joel Embiid convoite également le trophée de défenseur de l'année. Un titre qui devrait lui revenir sans contestation possible selon lui, à moins que...

Auteur d’une excellente saison avec les Sixers de Philadelphia, Joel Embiid est dans une forme absolument olympique. À tel point que le pivot de 27 ans fait évidemment partie des discussions concernant le titre de meilleur joueur de la saison. Mais, selon le principal concerné, le titre qui devrait lui revenir de plein droit n'est autre que celui de défenseur de la saison. Joel Embiid le clame, oubliant presque que Ben Simmons, son coéquipier, fait également partie des prétendants.

« Je devrais être le Defensive Player of the Year ! Enfin... »