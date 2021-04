Basket

Basket - NBA : Joël Embiid futur MVP ? Ben Simmons valide !

Publié le 17 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Auteur d’une très bonne saison avec les Philadelphia 76ers, Joel Embiid se place naturellement parmi les favoris au titre de MVP. Pour son coéquipier Ben Simmons, cela ne fait aucun doute : le pivot de 27 ans mérite d'être élu meilleur joueur de l’année.

Ce samedi, les Philadelphia 76ers se sont imposés face aux Los Angeles Clippers (106-103). Les hommes de Doc Rivers ont pu compter sur un formidable Joel Embiid pour conforter un peu plus leur place de leader de la conférence Est de la NBA. Auteur de 36 points, 14 rebonds et une passe décisive, le pivot de 27 ans a été étincelant. Une prestation qui résume assez bien la saison de grande qualité du Camerounais pour le moment. The Process est l’un des grands artisans de la grande forme de sa franchise depuis le début de l’exercice 2020-2021. Par conséquent, Joel Embiid se place parmi les favoris au titre de MVP, qui devrait lui revenir de droit selon lui. Et il n’est pas le seul à le penser.

« Je pense qu'il est clairement le MVP cette saison. Il domine tellement »