Basket - NBA : Rudy Gobert répond à la nouvelle attaque de Ben Simmons !

Publié le 16 avril 2021 à 20h35 par Th.B.

Une nouvelle fois attaqué par Ben Simmons sur ses capacités défensives, Rudy Gobert semble vouloir mettre un point final à cet épisode.

« Il est très fort dans la peinture, mais il ne défend sur personne. Il était sur moi quand on a joué contre Utah. J'ai marqué 42 points et il paraît que je ne suis pas un scoreur ». Voici la dernière attaque de Ben Simmons à l’encontre de Rudy Gobert pour nuire à sa réputation de meilleur défenseur de la NBA. Depuis plusieurs semaines désormais, les deux hommes se répondent dans la presse. Au cours d’un point presse, le pivot de l’Utah Jazz et meilleur défenseur de 2019 a une nouvelle fois été invité à s’exprimer sur cette « polémique ». Et pour lui, on fera les comptes en fin de saison.

« La réalité, c’est l’impact sur le terrain et, à ce niveau-là, on verra à la fin de la saison »