Basket - NBA : Stephen Curry frustré... par son frère !

Publié le 16 avril 2021 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 16 avril 2021 à 12h37

Au cours de ses nombreuses saisons en NBA, Stephen Curry a affronté plusieurs des meilleurs défenseurs de la ligue. Néanmoins, le meneur des Golden State Warriors a affirmé que le frustrant restait son frère Seth Curry.

Après douze saisons passées en NBA, Stephen Curry a vu plusieurs des meilleurs défenseurs se tenir face à lui. Mais la tâche n’est cependant pas aisée quand il s'agit d'empêcher le joueur des Golden State Warriors de passer, le meneur de jeu arrivant presque toujours à se frayer un chemin pour aller au panier. Et s’il n’y parvient pas, Chef Curry peut compter sur sa technique et son adresse au tir à trois points pour déstabiliser l’équipe adverse. Néanmoins, certains joueurs ont déjà eu le don d’agacer Stephen Curry. Le deux fois MVP de la saison régulière a d’ailleurs donné le nom du défenseur qui l’a le plus frustré au cours de sa carrière.

« Il avait ce regard qui disait : "Je sais ce que tu vas faire." »